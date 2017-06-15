Сенат США завершил процедуру одобрения законопроекта по санкциям против России и Ирана

2017-06-15 20:39 | www.trend.az | 3

Сенат конгресса США завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России и Ирана, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Ранее сенат включил поправку о санкциях против России в законопроект по иранским санкциям. Чтобы законопроект стал законом, его должна одобрить палата представителей и подписать президент США.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.