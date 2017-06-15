Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов – ВИДЕО
2017-06-15 20:55 | www.oxu.az | 4
Нападающий стамбульского «Бешикташа» Дженк Тосун стал автором лучшего гола в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Гол турецкого футболиста в ворота лиссабонской «Бенфики» набрал 41 процент голосов. Второе место занял гол хорватского нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича в финале против «Реала» (19 процентов).
Третье место занял гол португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду в игре против лиссабонского «Спортинга» (13 процентов).
A.C.