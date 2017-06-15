Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сороковин видного ученого, академика Рафиги Алиевой (ФОТО)

2017-06-15 21:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Мечети Гейдара в четверг состоялась церемония сороковин известного ученого-химика, академика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алиевой.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На церемонии был прочитан аят из Корана за упокоение души покойной.

Академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Являвшаяся членом ряда ученых советов и научных обществ, Рафига Алиева - автор более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук. Связавшая большую часть своей жизни с Бакинским государственным университетом и занимавшаяся педагогической деятельностью, Рафига Алиева была единственной женщиной-академиком в нашей стране в области аналитической химии.