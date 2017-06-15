Уфологи нашли на Марсе огромного краба – ВИДЕО

2017-06-15 21:15 | www.oxu.az | 2

Уфологи обнаружили тело, похожее на огромного краба, во время изучения фотографий с Марса.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дни.ру.

Ролик с «крабом-марсианином» опубликован на «Ютубе» и набирает популярность. Многие восприняли его как шутку или монтаж.

— Почему-то все снимки с марсохода публикуются в хорошем качестве, кроме тех, которые люди размещают на «Ютубе» и на которых якобы есть что-то живое, — обратили внимание пользователи.

Некоторые же строят догадки о том, что именно на фото. Кто-то предполагает, что это камень. Другие же «увидели» Санта-Клауса.

A.C.