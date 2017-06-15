Сенат США ужесточил санкции против России
2017-06-15 21:21 | www.oxu.az | 5
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении давления на Иран.
Как передает Oxu.Az, прямую трансляцию ведет телеканал C-SPAN.
За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против. Для принятие законопроекта требовалось простое большинство голосов.
Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к России.
Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.
A.C.