Сенат США ужесточил санкции против России

2017-06-15 21:21 | www.oxu.az | 5

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении давления на Иран.

Как передает Oxu.Az, прямую трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против. Для принятие законопроекта требовалось простое большинство голосов.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

A.C.