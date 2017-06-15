В Турции 23 военных приговорили к пожизненному сроку по делу о перевороте

2017-06-15 21:34 | www.oxu.az | 2

Суд Анкары вынес первое судебное решение по делу о попытке переворота в июле прошлого года, приговорив 23 военных к пожизненному заключению.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг агентство Anadolu.

Осужденным были предъявлены обвинения в попытке изменения конституционного строя и насильственном удержании главы администрации президента Турции Фахри Касырги во время попытки переворота. Они были признаны виновными в том, что поместили Касыргу в машину скорой помощи и доставили его на авиабазу Акынджи, где находился штаб мятежников.

Из 26 обвиняемых 23 были приговорены к пожизненному заключению, двое были оправданы, а бывший командир полка президентской гвардии полковник Мухсин Кутси Барыш был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

A.C.