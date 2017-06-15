В Кабуле возле мечети произошел взрыв

2017-06-15 21:30 | www.trend.az | 3

Взрыв произошел у мечети в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

МВД назвало произошедшее "террористической атакой". Представитель министерства Наджиб Данеш сообщил о том, что в результате атаки есть жертвы. К месту происшествия направлена полиция.

Телеканал Tolo News передает, что за взрывом последовала стрельба.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в афганской столице. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.