Бельгия продлит участие ВВС в коалиции США в Ираке и Сирии

2017-06-15 21:49 | www.oxu.az | 3

Бельгия на полгода продлит участие ВВС королевства в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля в ходе официального визита в Канаду.

Как передает Oxu.Az, вместе с тем, по словам бельгийского премьера, количество истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), будет сокращено с шести до четырех. Все они в настоящее время базируются в Иордании.

Формальное решение о продлении миссии, которое обойдется бюджету в 17 миллионов евро, примет в ближайшие дни федеральное правительство Бельгии.

A.C.