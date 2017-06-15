СМИ: В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, шесть человек погибли

2017-06-15 22:03 | www.oxu.az | 3

У По меньшей мере шесть человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула, столицы Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tass.ru, oб этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По его данным, за взрывом последовала стрельба. Отмечается, что вблизи мечети в связи с месяцем поста Рамадан было очень многолюдно.

В октябре 2016 года в результате нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на шиитскую мечеть в Кабуле погибли 18 человек, 50 пострадали.

A.C.



