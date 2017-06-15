В Баку в квартире обнаружен труп мужчины

2017-06-15 22:32 | www.oxu.az | 2

В Баку в квартире обнаружен труп мужчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в Низаминском районе Баку мужчина находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру, где обнаружили Алиева Аскера Нухбаловича (1954 г.р.) мертвым. Его тело было передано по назначению.

A.C.