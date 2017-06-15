17-летняя девочка скончалась под ножом пластического хирурга

2017-06-15 22:45 | www.oxu.az | 2

17-летняя девочка скончалась на операционном столе пластического хирурга в одной из частных клиник столицы. Трагедия произошла 13 июня, сообщает СУ СК по Москве.

Девушке проводили операцию с целью устранения последствий внутриутробных травм лица.

Ранее она принимала участие в программе «Пусть говорят» на «Первом канале», где ей вызвался помочь пластический хирург из столицы.

В эфире телепрограммы было рассказано, что мать бросила новорожденного ребенка, когда увидела ее сильно деформированное лицо. Девочка воспитывалась в Азовском доме-интернате в Ростовской области. На телепередаче мать согласилась принять девочку в семью и воспитывать наравне со своими тремя сыновьями, но при условии, что ей исправят дефекты лица.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека. Проводится расследование.

A.C.