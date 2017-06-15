Совет ЕС 19 июня продлит санкции против Крыма

2017-06-15 23:02 | www.oxu.az | 3

Совет ЕС по иностранным делам 19 июня продлит на год ограничительные меры против России по Крыму и Севастополю. Об этом говорится в распространённых документах.

«Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учреждённым в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее СМИ сообщали, что постоянные представители стран — членов ЕС договорились продлить на год санкции в отношении Крыма.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал договорённость постпредов ЕС о продлении санкций против полуострова.

A.C.