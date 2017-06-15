США перебросили в Сирию ракетные установки

2017-06-15 23:10 | www.apa.az | 5

США перебросили из Иордании на базу сил спецопераций в районе сирийского Ат-Танфа установки РСЗО HIMARS. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что размещение любых вооружений, а тем более реактивных систем залпового огня должно быть согласовано с сирийским правительством.

Отмечается, что дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет поддерживать подконтрольные США отряды "Сирийских демократических сил", действующие против боевиков ИГИЛ* в Ракке.

В Минобороны напомнили, что силы коалиции, возглавляемой США, уже не раз наносили удары по сирийским правительственным войскам.

"Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS. Так какие же реальные цели преследуют США в Сирии, и против кого на самом деле там собираются воевать американские военнослужащие?" — отметили в ведомстве.

HIMARS — облегченная реактивная система залпового огня, смонтированная на колесном шасси. Она может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.