Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

2017-06-15 23:19 | www.trend.az | 4

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице, передает РИА Новости.

Среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", - заявил Ньюзэм.