Президент Турции резко отреагировал на выдачу властями США ордеров на арест своих охранников

2017-06-16 00:23 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции РеджепТайип Эрдоган резко отреагировал на выдачу властями США ордеров на арест своих охранников.

Как сообщают т урецкие СМИ, выступая в четверг в президентском дворце Президент Турции сказал, что Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами.

"Когда я находился в США, члены РПК и движения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Вы можете представить, что было бы, если бы такое произошло в Турции? Мало того, что американская полиция ничего не предприняла, так вчера еще арестовали двух наших соотечественников, также было принято решение об аресте 12 моих охранников. Что это за закон такой? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Он добавил, что Турция будет бороться против решения американских властей "политическими и правовыми методами".

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.