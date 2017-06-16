Посол США в Турции был вызван в МИД

2017-06-16 00:42 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД, говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Турции.

В заявлении отмечается, что послу было выражено несогласие в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", - говорится в заявлении.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана. Сам Президент Турции ранее резко отреагировал на это решение, назвав его необоснованным, и отметил что Анкара будет бороться с этим всеми политическими и юридическими методами.