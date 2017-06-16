Посла США в Турции вызвали в МИД из-за ордеров на арест охранников Эрдогана

2017-06-16 00:44 | www.apa.az | 5

Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД, где ему заявили о несогласии в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении.

Отмечается, что потасовка у резиденции турецкого посла в США была вызвана "неспособностью местных органов безопасности принять необходимые меры".

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону. Сам Эрдоган резко отреагировал на выдачу властями США ордеров на арест своих охранников, заявив, что Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.