Правительство Сербии впервые возглавит женщина

2017-06-16 02:34 | www.trend.az | 4

Президент Сербии Александр Вучич в четверг предложил кандидатуру министра государственного управления и местного самоуправления Ану Брнабич на пост главы правительства, передает РИА Новости.

Теперь эту кандидатуру должен простым большинством голосов одобрить парламент, после того как Брнабич представит на утверждение депутатам программу работы и будущих министров. Ожидается, что заседание пройдет 21 или 22 июня. Интрига в исходе парламентского голосования отсутствует, поскольку подавляющее большинство депутатских мандатов принадлежит Сербской прогрессивной партии Вучича и ее партиям-союзникам.

"Было непросто принять решение, и я принял его в соответствии с интересами Республики Сербии, заявленными целями, с идеей, чтобы работой и энергией продолжать приносить хорошие результаты, как для нашей страны, так и для граждан", — рассказал Вучич о своем выборе нового главы правительства.

Необходимость в новом главе правительства возникла в Сербии после того, как сам Вучич покинул этот в связи с избранием президентом страны на выборах 2 апреля этого года.

Будущий премьер, как заявил Вучич в своем выступлении в четверг, должен обеспечить дальнейшую евроинтеграцию, укрепить репутацию страны и продолжить структурные реформы. По его словам, Брнабич является достойной кандидатурой, обладает необходимыми профессиональными и личными качествами.

"Пришло время после трудных реформ, принесших очень хорошие результаты, чтобы граждане Сербии лучше почувствовали достигнутый нами прогресс, который лучше всего будет ощущаться с повышением зарплат в государственном секторе и пенсий", — заявил Вучич.

Говоря о первоочередной задаче, он заявил о необходимости сокращения безработицы.

"Будущий премьер должен способствовать сокращению безработицы, росту рабочих мест. Пять лет назад безработица составляла 25,9 процента, сегодня- между 13,5 и 15 процентами. Мы недовольны этими результатами и хотим снизить уровень безработицы на уровень меньше 10 процентов", - заявил Вучич.

В ходе своего выступления президент также сообщил, что поручит будущему премьеру Брнабич вопросы экономики, а нынешнему заместителю главы правительства и руководителю МИД Ивице Дачичу - политические вопросы. Также сербский лидер особенно указал кандидату в премьеры республики и его будущему кабинету министров укреплять отношения с Россией, Китаем, США и арабскими государствами.