На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

2017-06-16 02:59 | www.trend.az | 3

Пассажирский поезд на Сахалине столкнулся с большегрузной машиной, погибли два человека, находившиеся в автомобиле, передает РИА Новости.

"Примерно в 5:55 по местному времени на автодороге Южно-Сахалинск - Оха в районе перегона станций "Заозёрное - Пугачёво" произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом", - говорится в сообщении УМВД России по Сахалинской области.

В ведомстве заявили, что два человека, находившиеся в автомобиле, погибли. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что в вагонах поезда находились 180 человек, в том числе 17 детей.

"В девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 – дети. От удара кабина автомобиля загорелась. К месту происшествия выехали пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны в составе двух автоцистерн и восьми человек. Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельсов" - сообщили в МЧС.

Отмечается, что организована эвакуация пассажиров 11 автобусами Сахалинской пассажирской компании и администрации Макаровского района на станцию Заозёрное в 20 километрах от места происшествия, где будет организовано питание и временное размещение. По сообщению медицинских работников, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, тем не менее будет организовано дальнейшее наблюдение за состоянием людей.