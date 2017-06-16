Объявлен победитель "Машын шоу"

2017-06-16 03:29 | www.apa.az | 2

Объявлен победитель «Машын шоу – Противостояние».

Как сообщает АПА, победителем напряженной борьбы, длящейся 17 дней, стал актер Ислам Мехралиев. На финальной передаче ему были вручены ключи призового автомобиля.

Отметим, что шоу, стартовавшее с 28 мая, завершился 15 июня. Первой из тройки финалистов руку от автомобиля убрала Оксана Расулова, ей последовал Эльджан Расулов.

Напомним, что информационную поддержку проекту оказывали APA TV, АПА и Vesti.az.