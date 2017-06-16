Турция и Кувейт обсудили кризис вокруг Катара

2017-06-16 03:38 | www.trend.az | 2

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Кувейте с вице-премьером и главой МИД шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, передают турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В ходе встречи главы МИД обсудили дипломатический кризис вокруг Катара.

В поездке в Кувейт Чавушоглу сопровождает министр национальной экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Пятого июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.