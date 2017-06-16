Osmaniye'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

2017-06-16 03:31 | www.trend.az | 0

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince zanlıların adreslerine yönelik eşzamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan 3'ü sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. 14 şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Milliyet