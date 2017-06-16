Вице-президент США нанял адвоката в связи с расследованием "российского дела"

2017-06-16 04:12 | www.trend.az | 5

Вице-президент США Майк Пенс нанял внештатного адвоката, чтобы он помог с запросами комитетов конгресса и расследованием так называемого "российского дела" спецпрокурора США Роберта Мюллера, передает агентство Интерфакс со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на офис вице-президента, адвокатом Пенса стал Ричард Каллен, глава юридической фирма в Нью-Йорке "McGuire Woods".

"Я могу подтвердить, что вице-президент нанял Ричарда Каллена из McGuire Woods, чтобы помочь ему отвечать на запросы спецпрокурора. Вице-президент полностью сосредоточен на своих обязанностях и поддерживает повестку дня президента, он с нетерпением ожидает скорейшего завершения этого предмета обсуждения", - сообщил газете представитель Пенса Джаррод Аген.

По словам представителя Пенса, решение нанять адвоката подчеркивает желание вице-президента полностью сотрудничать с теми, кто запрашивает информацию, связанную с "российским делом".

По информации издания, процесс приема на работу адвоката занял несколько недель, собеседование проходили несколько кандидатов на эту должность. "Вице-президент принял окончательно решение ранее на этой неделе", - отмечается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп также передал личному адвокату все вопросы, которые касаются расследования дела о вмешательстве России в американские выборы. Марк Касовиц представлял интересы Трампа, в частности, на заседании сенатского комитета по делам разведки, на котором давал показания экс-глава ФБР Джеймс Коми.