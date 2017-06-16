Российских дипломатов лишили права бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

2017-06-16 04:34 | www.trend.az | 4

Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей, передает агентство Интерфакс со ссылкой на CBS New York.

В предыдущие годы местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам диппредставительства РФ и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.

В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города 20 долларов, для всех остальных - 50-60 долларов.

"Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в федеральном правительстве", - заявил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино. "Если наши жители должны платить, им тоже придется".

Он добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за 60 долларов (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.