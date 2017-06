Определен автор лучшего гола Лиги чемпионов (ВИДЕО)

По итогам голосования форвард турецкого "Бешикташа" Дженк Тосун признан автором лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2016/17, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Гол Тосуна во встрече группового этапа против португальской "Бенфики" (3:3) набрал 41 процент голосов и стал лучшим в нынешнем розыгрыше турнира.

Турецкому форварду удалось опередить в голосовании Марио Манджукича, забившего гол в финале ЛЧ в ворота "Реала", и Криштиану Роналду, который отличился во встрече против "Спортинга".

Примечательно, что технические наблюдатели УЕФА, которые ранее также выбирали лучший гол Лиги Чемпионов, признали Манджукича автором лучшего гола, а забитый мяч Тосуна не вошел даже в десятку лучших.