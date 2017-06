Çempionlar Liqasında vurulan ən yaxşı qolun müəllifi bəlli oldu (VİDEO)

2017-06-16 05:51 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Səsvermənin nəticələrinə görə Çempionlar Liqasında vurulan ən yaxşı qolun müəllifi Türkiyənin “Beşiktaş” futbol klubunun forvardı Cenk Tosun oldu.

Trend-in UEFA-nın saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Tosunun “Beşiktaş”- “Benfika” görüşündə (3:3) vurduğu qol 41 faiz səs toplayıb. Bununla da türkiyəli forvard səsvermədə "Yuventus" klubunun oyunçusu Mario Manjukiçi və "Real"-dan Kriştiano Ronaldunu qabaqlaya bilib.

Maraqlıdır ki, UEFA-nın texniki müşahidəçiləri bir müddət öncə Çempionlar Liqasında vurulan ən yaxşı qolun müəllifini seçəndə, ən yaxşı qolun müəllifi kimi məs Mario Manjukiçi seçiblər, Tosunun vurduğu qol isə heç onluğa düşməmişdi.