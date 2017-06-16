В Венесуэле четыре министра покинули свои посты

2017-06-16 06:15 | www.trend.az | 4

Отставку сразу четырех министров принял в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, чтобы дать им возможность участвовать в выборах в учредительное собрание, передает в пятницу РИА Новости.

По сообщению президентской пресс-службы, должность министра по делам пенитенциарной системы покинула Ирис Варела, которая заступила на эту должность еще в составе правительства Уго Чавеса в 2011 году. Пост этой "долгожительницы" в венесуэльском правительстве перешел к Мирелис Контрерас.

Ушел в отставку с поста министра по делам коммун Аристобуло Истурис, передав свои полномочия новому главе ведомства Кире Андраде. Также в отставку ушел и брат Чавеса Адан, занимавший пост министра культуры. На его место назначена Ана Рейес Паэс. Вместо Алоы Нуньес во главе министерства по делам индейских народов теперь встанет Ямилет Мирабаль Кальдерон. Все новые назначенцы – женщины.

Ранее глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы в национальное учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание займется реформированием конституции, проект которой должен быть вынесен на общенациональный референдум. Эта инициатива президента Мадуро вызвала массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой государственного переворота.