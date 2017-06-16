Выяснилось куда сбежали главари ИГ из Мосула и Ракки

2017-06-16 06:44 | www.apa.az | 2

Многие главари террористической группировки ИГ сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на источники в США и Сирии.

По данным агентства, главари террористов обосновались в Эль-Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Город находится в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.