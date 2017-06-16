Пентагон направит в Афганистан еще четыре тысячи американских военных

2017-06-16 06:47 | www.trend.az | 2

Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. Сейчас она составляет около 8,4 тысячи военнослужащих.

По данным агентства, об отправке в Афганистан дополнительных четырех тысяч американских солдат будет объявлено на следующей неделе.