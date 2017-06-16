Шеки 8 летний мальчик впал в кому, упав в водоем зоны отдыха

2017-06-16 07:21 | www.apa.az | 3

В Шеки 8 летний мальчик упал в водоем зоны отдыха, состояние его оценивается как тяжелое. Как сообщили Шеки-Загатальскому бюро АПА в полиции, минувшим вечером житель Шеки Айхан Гурбан оглу Азизли 2009 г.р. по неизвестной причине упал в водоем зоны отдыха «Мархал». Ребенок был вытащен из водоема и доставлен в тяжелом состоянии в райбольницу.

По сообщению мальчик страдает от эпилепсии. В настоящее время он находится в коматозном состоянии в реанимационном отделении. Состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.