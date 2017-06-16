Пентагон направит в Афганистан еще 4 тысячи американских военных

2017-06-16 07:32 | www.apa.az | 4

Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на источник в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. Сейчас она составляет около 8,4 тысячи военнослужащих.

По данным агентства, об отправке в Афганистан дополнительных четырех тысяч американских солдат будет объявлено на следующей неделе.