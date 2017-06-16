Минэнерго Польши о важности газа из Азербайджана и США для энергобезопасности Европы (Эксклюзив)

2017-06-16 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начавшиеся на прошлой неделе поставки американского СПГ в Восточную Европу и ожидаемые с 2020 года поставки азербайджанского газа очень важны для энергетической безопасности Европы, сказали Trend в бюро министра энергетики Польши.

Источник напомнил, что в польском порту Свиноуйсьце построен терминал СПГ, который является важнейшим компонентом стратегии энергетической безопасности Польши. По его словам, 17 июня 2016 года на СПГ-терминал в Свиноуйсьце был поставлен первый коммерческий СПГ из Катара, 25 июня 2016 года танкер Arctic Princess поставил на терминал первую партию СПГ из Норвегии, а 8 июня 2017 года мы стали свидетелями исторического момента, когда в Центральную и Восточную Европу - рынок, традиционно воспринимаемый как зона влияния России, пришел первый природный газ из США.

«Эти даты ознаменовали открытие нового этапа энергетической безопасности для Польши и стран Центральной и Восточной Европы, и мы считаем, что американский СПГ сыграет в этом ключевую роль», - сказал источник.

На первом этапе терминал предназначен для приема и регазификации пяти миллиардов кубических метров газа с потенциалом расширения до 10 миллиардов кубических метров газа в год.

«Это первый такой проект в Центральной и Восточной Европе и единственный проект такого масштаба, расположенный на входе в Датские проливы с Балтийского моря», - сказали в министерстве энергетики Польши.

Говоря о будущих поставках азербайджанского газа в Европу, в министерстве отметили, что любой новый источник газа, приходящий в Европу, открывает новые возможности, добавив, что концепция "Южного газового коридора", в рамках которого в Европу будет поставляться газ из Азербайджана, а в дальнейшем из Туркменистана и, возможно, из Восточного Средиземноморья, будет способствовать безопасности поставок и созданию ликвидного совместного энергетического рынка ЕС.

«Поэтому Польша поддерживает любую инициативу, которая будет способствовать усилению конкуренции. Наш опыт злоупотреблений поставщиком своим доминирующим положением - это нежелательный сценарий», - сказали в министерстве.

Источник не сообщил, когда планируется доставить в Польшу второй танкер с американским СПГ и насколько регулярными будут такие поставки, отметив, что этот вопрос лучше адресовать главе государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG.

«Мы считаем, что политики не должны вмешиваться в коммерческую деятельность, но, конечно же, мы приветствуем внесение вклада в обеспечение энергетической безопасности Польши путем прямых поставок СПГ со стороны США в качестве стратегического союзника Польши и американских компаний. Если предложение регулярных поставок будет коммерчески привлекательным, оно, безусловно, будет тщательно оценено», - сказали в бюро министра.

В то же время в министерстве отметили, что польский план диверсификации источников и поставщиков газа не должен восприниматься исключительно с точки зрения экономики.

«Текущие события показывают, что стремление к достижению целей Энергетического союза снижается. Мы наблюдаем мягкий подход в антимонопольной политике, направленной против «Газпрома». Обязательства, предлагаемые в рамках маркет-теста, далеки от удовлетворительных», - сказали в министерстве.

Источник также отметил, что недавнее решение о создании альтернативного правового режима для газопровода «Северный поток 2», который будет поставлять российский газ в Европу, также вызывает тревогу.

«Это ясно показывает, что всему региону Центральной и Восточной Европы нужна альтернатива. Не договорные, а физические поставки от новых партнеров, таких как Норвегия и США», - сказали в бюро министра.

Поэтому польская стратегия может быть сведена к тому, что правительство страны хочет создать возможность для региона иметь эту альтернативу, сказали в министерстве.

Говоря о возможности перепродажи поставляемого в Польшу СПГ в другие европейские страны, в министерстве отметили, что любая заинтересованная сторона может использовать инфраструктуру для импорта газа, созданную как Северные ворота, состоящие из терминала СПГ и трубопровода до норвежского шельфа. По словам источника, безусловно, самое удобное месторасположение для таких закупок у соседей Польши. Он также напомнил, что в настоящее время реализуются дополнительные проекты интерконнекторов между Северным воротами и Словакией, Украиной, Литвой и Чехией.

(Автор: Елена Косолапова)

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