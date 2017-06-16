ВАК подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда РФ

2017-06-16 08:42 | www.oxu.az | 2

Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК) подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда Российской Федерации.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 15 июня 2017 года ВАК подал апелляционную жалобу в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ на решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года об аннулировании регистрации организации.

Отметим, что 15 мая Верховный Суд России ликвидировал регистрацию «Всероссийского азербайджанского конгресса» на основании иска Минюста РФ. Ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Президент ФАК Фазиль Гурбанов назвал решение Верховного Суда несправедливым и целенаправленным. Президент и Президиум ВАК направили президенту и премьеру РФ обращения по решению ВС.

Напомним, что ВАК был создан в 2001-ом году.

A.C.

