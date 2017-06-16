Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

2017-06-16 08:48 | www.oxu.az | 2

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

Во время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста - сторонниками РПК возле резиденции посла Турции в Вашингтоне.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

A.C.

