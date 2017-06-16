МИД России проверяет информацию о задержании приморской яхты судном из КНДР

2017-06-16 08:55 | www.trend.az | 3

Представительство МИД во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой и судном КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

"У нас информации о захвате яхты нет, есть информация об инциденте, подробности которого проверяются. Но уже можно сказать, что все органы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, вчера яхта "Katalexa" была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. "На данный момент эта информация уточняется по каналам МИД", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке, куда шла яхта, Артем Моисеенков рассказал РИА Новости, что предположительно задержанная судном КНДР российская яхта перед отправлением в Россию проходила двухмесячный ремонт в Японии.

"Яхта шла с южнокорейского порта Пхохан, вышла во Владивосток… Они позвонили в яхт-клуб, сказали, что с погрануправления звонили и сказали, что арестована яхта, которая планировала к нам прийти. Яхта зимовала на Тайване. Они другим экипажем после зимы ее перегнали в Пхохан. У них был сложный двухмесячный переход, они сломались по дороге, пошли в Японию и там ремонтировались два месяца. И уже после Японии они пришли в Пхохан", - рассказал собеседник.

По словам Моисеенкова, на данный момент яхт-клуб не может связаться с экипажем. Он отметил, что на яхте находится три человека экипажа.