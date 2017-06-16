В Лондоне вновь загорелся жилой дом

2017-06-16 09:21 | www.trend.az | 3

Жилой дом загорелся в районе Шедвелл на востоке Лондона, передает в пятницу ТАСС ср ссылкой на газету Daily Express.

Это произошло через два дня после пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе британской столицы, унесшего жизни не менее 17 человек, сообщает.

По ее данным, в пожарную службу поступило около 36 звонков от жителей Шедвелла. Пожарные выехали на место ЧП, сейчас они борются с возгоранием.

Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Причина ЧП устанавливается.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, вспыхнул в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек - 11 были обнаружены внутри здания, 6 - за его пределами. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции заявляют, что число жертв еще будет расти по мере обнаружения останков погибших.