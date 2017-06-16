Дипломатов РФ лишили бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

2017-06-16 09:44 | www.oxu.az | 3

Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBS New York.

Ранее местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам российского диппредставительства и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.

«Nyet», - так ответил мэр Ойстер-Бэя Джозеф Саладино на запрос российских дипломатов о получении 116 абонементов этой весной.

«Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в федеральном правительстве», - заявил он.

Саладино отметил, что дипломаты из Москвы, работающие в ООН, должны платить за вход на пляж, как и остальные жители. Он также добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за 60 долларов (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.

В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города 20 долларов, для всех остальных − 50-60 долларов.

Напомним, в конце 2016 года США ввели новые санкции против России за вмешательство в выборы президента. Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке.