В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев

2017-06-16 09:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев, говорится в сообщении, распространенном в пятницу управлением полиции города.

В рамках операции есть задержанные, в том числе женщины. Имена задержанных не разглашаются.

14 июня в западной провинции Измир также были проведены операции по задержанию наркоторговцев. Было задержано около 300 человек.

В Турции насчитывается более 500 тысяч наркозависимых подростков.

Самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в стране 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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