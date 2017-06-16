Туркменистан и ООН обсудили вопросы наркопреступности

2017-06-16 09:40 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителем управления ООН по наркотикам и преступности Верой Ткаченко, говорится в сообщении туркменского ведомства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах и возможностях партнерства.

"Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество будет и впредь динамично развиваться", - сказано в информации.

Туркменистан является активной участницей международных Конвенций ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также ряда региональных и международных проектов.

Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, территория которой по данным ООН активно используется для выращивания наркотических средств.

(Автор: Гусейн Гасанов)