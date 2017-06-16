Seçim barajı yüzde 5’e iniyor

2017-06-16 09:48 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte nasıl bir model üzerinde durulabileceği, bazı platformlarda ele alınmıştı. Konuya ilişkin daha önce de bazı hazırlıkları bulunan Ak Parti'de konuşulan modeller şöyle:

DAR BÖLGE: Türkiye 600 seçim çevresine ayrılacak. Her bölgeden bir milletvekili seçilecek. Bu sistem İngiltere'de uygulanıyor.

DARALTILMIŞ BÖLGE: Tüm iller bölgelere ayrılacak. Her bölgeden 5 ya da 6 milletvekili seçilecek. Bu durumda, örneğin İstanbul yaklaşık 20 bölgeye bölünmüş olacak.

MEVCUTLA DEVAM: Bir başka alternatif ise birkaç değişiklik ile mevcut sistemin ana hatları ile korunması yönünde.

BARAJ DÜŞECEK: Yüzde 10'luk barajın yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi tartışılıyor. Yüzde 5'in altındaki bir rakamın istikrarı bozabileceği endişesi yaşanıyor. Dar bölge gelmesi halinde Türkiye barajının kaldırılması da mümkün olacak.