Мировые звезды примут участие в вечеринке Billionaire Club в Баку

2017-06-16 10:00 | www.oxu.az | 3

Три мировых звезды, которые выступят с концертами в дни гоночного уикенда Гран-при Азербайджана в Баку, примут участие в вечеринках Billionaire Club - самых известных в мире «Формулы 1».

Как передает Oxu.Az, шоу-программу в пятницу начнет известный российский ведущий Александр Ревва в образе Артура Пирожкова.

В субботу и воскресенье своим присутствием всех гостей порадуют группа Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри, которые сначала дадут концерты на главной сцене развлекательной зоны Baku City Circuit, после чего присоединятся к одним из лучших вечеринок мира, уже побывавшим в таких городах мира, как Стамбул, Дубай, Порто и др.

За музыкальное сопровождение вечеров будут отвечать DJ Mansur DJ Mendoza.

Билеты можно заказать по телефону: + 99450 253 70 70.

Э.А.

