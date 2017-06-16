В Турции уничтожены 60 террористов

2017-06-16 09:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВС Турции Турции в течение недели уничтожили 60 террористов, говорится в сообщении Генштаба страны, распространенном в пятницу.

Операции велись в юго-восточных провинциях страны Ширнак, Хаккари, Мардин и Сиирт.

«В ходе операций были изъяты огнестрельное оружие и взрывчатые вещества», - говорится в заявлении Генштаба Турции.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu