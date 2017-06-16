В Йемене за три года погибло свыше 11 тысяч человек

2017-06-16 09:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Продолжающийся с 2014 года вооруженный конфликт в Йемене унес жизни 11, 250 тысяч человек, пишет в пятницу Йеменское агентство SABA.

По данным агентства большинство погибших - женщины и дети.

«Только в начале 2017 года в Йемене, в результате военных столкновений, погибло свыше 500 человек», - пишет агентство.

По данным агентства, с начала 2017 года на территории Йемена было похищено 930 человек.

«За весь период военного конфликта в Йемене, в целом число похищенных и пропащих без вести достигает 18 тысяч человек», - сообщает агентство.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, сторонами которого являются движения «Анасаруллах» ( Хуситы), сторонники экс президента Али Абдуллаха Салиха и силы нынешнего президента Абдураббу Мансура Хади.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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