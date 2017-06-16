Турция отправит в Газу гуманитарную помощь

2017-06-16 09:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция отправит в Газу 15 тонн гуманитарного груза, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), распространенном в пятницу.

Ожидается, что гуманитарный груз будет доставлен в Газу в первые дни праздника Рамазан.

Также сообщается, что в Газе при поддержке турецкого Агентства по сотрудничеству и координации при премьер-министре Турции (TİKA) откроется новая больница. Стоимость строительства больницы составит 50 миллионов долларов.

Турция и Израиль достигли в 2016 году соглашения о предоставлении сектору Газа гуманитарной помощи.

Это соглашение было достигнуто в рамках нормализации двусторонних отношений после кризиса, связанного с инцидентом с кораблем «Мави Мармара» в 2010 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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