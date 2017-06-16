Барьер, для представлении политических партий в турецком парламенте, может быть снижен до 5%

2017-06-16 10:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции, может быть снижен до пяти процентов барьер, для представления политических партий в турецком парламенте, сообщают в пятницу турецкие СМИ, со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно информации СМИ, данный вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве. Согласно действующему избирательному кодексу Турции, для того чтобы быть представленным в турецком парламенте, политические партии должны набрать на выборах как минимум 10 процентов голосов избирателей.

На парламентских выборах, состоявшихся в Турции в 2015 году, правящая Партия справедливости и развития Турции набрала 40,9 процентов голосов избирателей, Народная республиканская партия (СНР) - 25 процентов, Партия национального движения (MHP) - 16,3 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 13,1 процента.

Остальные политические партии в целом набрали 4,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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