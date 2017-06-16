Ermenistan'ın açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu

2017-06-16 10:06 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da cephe hattında Ermenistan'ın açtığı ateş sonucu er Şahveledov Sultan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık yetkilileri, hayatını kaybeden askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.