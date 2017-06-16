Министр обороны: «Враг должен знать, что Нахчыван защищает самая профессиональная армия»

2017-06-16 10:15 | www.apa.az | 3

«Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в нашей стране принимаются последовательные меры в сфере строительства армии».

Как сообщает АПА, об этом министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов сказал на мероприятии, посвященном завершению совместных тактических учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции в Нахчыване.

Министр обороны за успешное выполнение поставленных во время учений задач поздравил личный состав ВС Азербайджана и Турции: «Как составная часть работы в сфере строительства армии Азербайджана особое внимание уделяется укреплению оборонительного потенциала Нахчыванской Автономной Республики. Отдельная общевойсковая армия обладает высокими боевыми способностями, она способна достойно ответить противнику. Враг должен знать, что Нахчыван защищает самая профессиональная армия».