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Официальный курс маната к мировым валютам на 16 июня

2017-06-16 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,8971 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

16.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7023

1 евро

1 EUR

1.8971

1 австралийский доллар

1 AUD

1.291

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1066

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9

1 бразильский реал

1 BRL

0.5198

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.132

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1499

1 чешская крона

1 CZK

0.0722

1 чилийский песо

1 CLP

0.2556

1 китайский юань

1 CNY

0.2498

1 датская крона

1 DKK

0.2551

1 грузинский лари

1 GEL

0.7033

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2182

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1738

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1944

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7453

1 израильский шекель

1 ILS

0.4826

1 канадский доллар

1 CAD

1.2827

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6122

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3978

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0943

1 молдавская лея

1 MDL

0.0935

1 египетский фунт

1 EGP

0.0938

1 норвежская крона

1 NOK

0.2

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0437

1 польский злотый

1 PLN

0.4484

1 российский рубль

1 RUB

0.0294

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2282

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3529

1 турецкая лира

1 TRY

0.4832

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0654

100 японских иен

100 JPY

1.5306

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2272

Золото (1 унция)

1 XAU

2135.6205

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.505

Платина (1 унция)

1 XPT

1567.8183

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