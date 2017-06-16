Официальный курс маната к мировым валютам на 16 июня

2017-06-16 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,8971 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.