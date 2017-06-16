11. Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı

2017-06-16 10:15 | www.trend.az | 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Ayşe Yılmaz , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yılmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesabı bulunduğunu, bir kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını, bir kardeşinin de görevinden ihraç edildiğini ifade etti. Eşinin, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberi olmadığını savunan Yılmaz, 1997'den beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını yaptığını ve halen bu görevine devam ettiğini kaydetti.Yılmaz, hakimlikteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Yılmaz'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği de itirazın yerinde olduğunu değerlendirerek, Yılmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.