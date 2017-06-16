«Азерсу» будет платить за воду из родника в честь шехида в Мингячевире
2017-06-16 10:24 | www.oxu.az | 3
Распространившаяся несколько дней назад информация о том, что в Мингячевире на памятник-родник в честь шехида установлен водяной счетчик, вызвала неоднозначную реакцию общественности.
Памятник-родник в честь шехида Шаига Мустафаева был открыт по инициативе жителей квартала. Шесть месяцев назад на родник был установлен водяной счетчик и супруга шехида Арзу Мустафаева сообщила, что она ежемесячно платит 5 манатов, чтобы обеспечить родник водой.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на modern.az, вопрос с водяным счетчиком решился.
И хотя счетчик на роднике не был демонтирован, однако за расход воды из родника впредь будет платить «Азерсу».
В пресс-службе ОАО «Азерсу» подтвердили данную информацию.
Напомним, что в центре Мингячевира имеется в общей сложности шесть родников. Местные жители жалуются на установку счетчиков на родниках, а также на частое прекращение подачи воды в эти родники.